Hanife, artık anne babasına yük olmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hanife, artık anne babasına yük olmayacak - Son Dakika

Hanife, artık anne babasına yük olmayacak

6 saat önce

ANTALYA'da, kemik iliği kanseri teşhisiyle tedavi gören, ayaklarının üzerine basamadığı için hastaneye anne-babasının sırtında taşınan Hanife Kuruca'ya (20), hayırseverler tekerlekli sandalye hediye etti.

Hanife, artık anne babasına yük olmayacak, System.String[]

ANTALYA'da, kemik iliği kanseri teşhisiyle tedavi gören, ayaklarının üzerine basamadığı için hastaneye anne-babasının sırtında taşınan Hanife Kuruca'ya (20), hayırseverler tekerlekli sandalye hediye etti.

Kuruca ailesi, kemik iliği kanseri hastası kızları Hanife'nin tedavisi için Fethiye'nin Pazaryeri Mahallesi'nden Antalya'ya gelip Fener Mahallesi'ne yerleşti. Anne Dudu Kuruca'dan alınan ilik nakli ile yaşama yeniden tutunmaya çalışan genç kız, zaman içinde ayaklarında güçsüzlük oluşunca üzerine basamaz, adım atamaz hale geldi. Maddi imkansızlıktan kızlarına tekerlekli sandalye alamayan Dudu Kuruca ile Recep Kuruca çifti, kızlarını her gün sırtlarında hastane-ev arasında taşıdı.

Yolda anne- babasının kızlarını sırtında taşıdığını gören Çisel Kural, çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp hayırseverlerden aileye destek istedi. Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) Genel Başkanı Mete Kaçar, yardımcısı Güldane Kaya, paylaşılan fotoğrafa duyarsız kalmayıp Kuruca ailesine ulaştı. Kaçar ve Kaya, temin ettikleri tekerlekli sandalyeyi aileye teslim etti.

Anne ve babasının sırtına yük olmaktan kurtulan Hanife Kuruca, "Tekerlekli sandalyeyi bana mı getirdiniz, benim mi oldu?" diyerek sevinç çığlığı attı. Kuruca, "Beni anneme babama yük olmaktan kurtardınız. Beni sırtlarında taşıdıklarında çok üzülüyor, isyan ediyordum. Şimdi çok mutluyum" dedi. Hanife Kuruca, destek olanlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.


Fener Mahallesi, Antalya, Hanife, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:20 Kaynak: DHA

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