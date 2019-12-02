Son Dakika Haberleri: Hanife Gürdal: 2100 lira maaş alıyordum
Son Dakika Magazin Hanife Gürdal: 2100 lira maaş alıyordum - Son Dakika Magazin

Hanife Gürdal: 2100 lira maaş alıyordum

7 saat önce

Evlilik yarışmasından ayrıldıktan sonra bir dönem benzin istasyonunda çalışan Hanife, maaşının asgari ücret olduğunu açıkladı.

Hanife Gürdal: 2100 lira maaş alıyordum, System.String[]

Evlilik yarışmasından ayrıldıktan sonra bir dönem benzin istasyonunda çalışan Hanife, maaşının asgari ücret olduğunu açıkladı.


İşte Hanife Gürdal'ın açıklamalarından satır başları…


Ben kendimi kendime kanıtlamak için girmiştim benzin istasyonuna sonra da isteğimle ayrıldım.


Maaşım asgari ücretti, patronumuz mesailerle falan 2100 yüz lira veriyordu.


Bir seneye yakın orada çalıştım. Orada çalışırken bazı terbiyesiz insanlar beni rahatsız etti.


Mesela birisi çalıştığım yere gelip günde üç dört kez taciz ederdi. 'N'aber, bir gün çay içelim mi, benimle dışarı çıkmak ister misin, neden buradasın?' tarzı tacizlerde bulunurdu.


Bu durumu patronuma anlattım 'o kişiye söyleyin bir daha buraya gelip yakıt almasın' diye tepki gösterdi. O günden sonra da rahatsız etmedi.

Hanife Gürdal, Hanife, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:15 
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