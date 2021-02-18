Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü "korona" bestesi - Son Dakika

Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü "korona" bestesi

18.02.2021 09:06

Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü "korona" bestesi Pandemide 10 ay evden çıkmayan 73 yaşındaki Hanifi Dede, aşı yapmaya gelen sağlıkçıları sazlı sözlü karşıladı Muş'ta pandemi sürecinde evden çıkmayan 73 yaşındaki Hanifi Ünver, 10 aylık sürede bestelediği "korona"...

Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü "korona" bestesi

Pandemide 10 ay evden çıkmayan 73 yaşındaki Hanifi Dede, aşı yapmaya gelen sağlıkçıları sazlı sözlü karşıladı

MUŞ - Muş'ta pandemi sürecinde evden çıkmayan 73 yaşındaki Hanifi Ünver, 10 aylık sürede bestelediği "korona" şarkısını, kendisine aşı yapmaya gelen sağlık ekibine saz çalarak seslendirdi.

Eşinin ameliyatı sonrası Malatya'dan Muş'taki kızının evine gelen 73 yaşındaki Hanifi Ünver, korona virüse yakalanmamak için eşiyle birlikte 10 aydır evden dışarı çıkmıyor. Merkeze bağlı 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Mahallesi'nde ikamet eden Hanifi Ünver'in kızının evine aşı için gelen sağlık ekipleri, aşı sonrası Hanifi dedenin "korona" bestesi sürprizi ile karşılaştı. Sosyal mesaj içerikli besteyi dinleyen sağlıkçılar, günün yorgunluğunu üzerlerinden attı.

Aşı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Doktor Resul Karakaya, Muş Toplum Sağlığı Merkezinden aşılama için Hanifi Ünver'in evine geldiklerini ve gün boyu aşı yaptıktan sonra günün son saatlerinde yorgunluk hissettiklerini söyledi. Hanifi Ünver'in korona hakkında bir şarkı yaptığını anlatan Dr. Karakaya, "Böyle bir eser bestelediğini söyleyince bizlerde dinlemek istedik tabi. Gayet güzel, iyi geldi bize. Böyle durumlarla nadiren karşılaşıyoruz aslında ama aşı için evlere gittiğimiz için farklı deneyimler yaşayabiliyoruz. Korona hakkında güzel bir mesaj verdi türküsüyle. Korona deyince öncelikle akla hijyen gelir. Bunun için herkesin de dikkat etmesi gerekiyor. Amcamız da çok güzel bir sosyal mesaj verdi bize" dedi.

"10 ay oluyor dışarı çıkmadım"

Korona türküsünü besteleyen Hanifi Ünver ise eşinin ameliyatı dolayısıyla bakıma gerek duydukları için Muş'a misafir olarak geldiklerini kaydetti. Kızının yanında kaldığını ifade eden Ünver, "Burada da korona virüsüyle karşılaştık. Geldik geleli yaklaşık 10 ay oluyor dışarı çıkmadım. Çıkmam da. Çünkü, emirlere itaat bizim için en büyük görevlerden birisi. Elbette ki bakanımız, hekimlerimiz, bilim insanları 'dışarı çıkmayın, şunu yapmayın veya şunu yapın' diyorlarsa mutlaka bir bildikleri vardır ve biz onlara uymak mecburiyetindeyiz. Ona riayetten ben dışarı çıkmadım. Tüm Türk toplumunun da buna riayet etmelerini canı gönülden diliyorum" diye konuştu.

"Ne olur dışarı çıkmayın"

"Ne olur dışarı çıkmayın, evlatlarınızı koruyun, yavrularınızı koruyun, çevrenizi koruyun, canınızı koruyun" diyen Ünver, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bizim için çok önemli bir şeydir. Boş durmayı sevmem. Koronaya ait bir eser yazmıştım. Bugün aşı münasebetiyle teşrif buyuran hocalarıma teşekkür ediyorum. Aşımızı yaptıktan sonra böyle bir durum hasıl oldu, eserimi okudum. Allah razı olsun beni kırmadılar, dinleme lütfunda bulundular. Çok teşekkür ediyorum."

Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü korona bestesi
Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü korona bestesi
Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü korona bestesi
Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü korona bestesi
Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü korona bestesi
Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü korona bestesi
Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü korona bestesi

Koronavirüs, 15 Temmuz, Malatya, Muş, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hanifi Dede'den aşı için gelen sağlıkçılara sazlı sözlü 'korona' bestesi - Son Dakika


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