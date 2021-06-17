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'Hanım Eller' sergisi, ŞSM'de açıldı - Son Dakika

'Hanım Eller' sergisi, ŞSM'de açıldı

17.06.2021 00:57
'Hanım Eller' sergisi, ŞSM'de açıldı, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı hizmet veren aile merkezinde açılan kurslardan yararlanan kadınların ürettiği eserler, 'Hanım Eller' adıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı hizmet veren aile merkezinde açılan kurslardan yararlanan kadınların ürettiği eserler, 'Hanım Eller' adıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 1 Temmuz tarihine kadar açık olacak.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren 34 aile merkezinden yaklaşık bin kadın kursiyer, 10 farklı branşta eğitim gördü. Yağlıboya, karakalem, rölyef, el sanatları, ahşap yakma gibi branşlarda üretilen toplam 274 eser, açılan sergi aracılığıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar gezilebilecek.

"En üst noktaya taşımak adına çalıştık"

Açılış öncesi katılımcılara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Pandemi sürecinde de olsa hocalarımız imkan dahilinde, imkan verilen süre içerisinde eğitimlerini vermeye gayret gösterdi. Kursiyerlerimiz, çok istekli bir şekilde bu kursların devam etmesi noktasında tavır koydular. Ancak yönetmenlikler çerçevesinde belirlenen zaman dilimlerinde eğitim verdik. Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren özellikle eğitim noktasında elimizden gelen gayreti en üst noktaya taşımak adına çalıştık. Bu konuda Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hocalarımızın desteğiyle bu hizmetleri yürütmeye gayret gösteriyoruz. Ben, bu noktada emeği geçen tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimize, göstermiş olduğu duyarlılık ve devamlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Adeta bir halk eğitim merkezi gibi çalışıyorlar"

Açılış öncesi konuşan Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, "Geçen sene de bu sergiye katılmıştım. Kadınlarımız, el emeği göz nuru eserlerini sergilemişlerdi. Pandemi döneminde örgün eğitim faaliyetlerinde olduğu gibi yaygın eğitim faaliyetlerinde de bir duraksama yaşandı. Ama pandemiye rağmen kursiyerlerimiz, kurslara katılım sağladılar. Bu dönemde özellikle Şehitkamil Belediyemiz, Halk Eğitim Merkezimiz iş birliğinde kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerine yönelik kurslar düzenledi. Bu faaliyetlere, kadınlarımızın çok büyük ilgisi var. Ben, bu kurslarımıza katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyemiz her konuda, her alanda olduğu gibi yaygın eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda da çok aktif rol üstleniyor ve bu konuda çok önemli çalışmaları var. Adeta bir halk eğitim merkezi gibi çalışıyorlar. Şehitkamil Belediyemize bağlı sosyal tesisler, dolu dolu değerlendiriliyor. Bu sosyal tesislerin oldukça faydalı çalışmalar yaptığını yerinde gözlemliyoruz. Bu kursların düzenlenmesinde, bu tür faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen Sayın Belediye Başkanımıza, değerli ekibine ve kurslarda görev yapan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile eşi Seval Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Serkan Özatıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, İŞKUR İl Müdürü Sıraç Ekin, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Akın Erol Kınacılar, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, kursiyerler ve çok sayıda sanatseverler katıldı.

Yapılan konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi gezildi. - GAZİANTEP

milli eğitim bakanlığı, Şehitkamil, Hisarcık, Pandemi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Hanım Eller' sergisi, ŞSM'de açıldı - Son Dakika


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