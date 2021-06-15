Hanım Evi kadınların ilgi odağı haline geldi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi tarafından kadınların faydalanması amacı ile hizmete açılan Hanım Evi, kadınların rağbet gösterdiği bir yer haline geldi.

İçerisinde mini kütüphanenin de bulunduğu Hanım Evi'nde günlük hayatın stresini, yorgunluğunu atma şansı bulan Safranbolulu kadınlar, birbirileri ile sohbet etme imkanı da buluyorlar.

Kadınların günlük hayatın verdiği yorgunluğu Hanım Evi'nde attıklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, " Buradaki içecekler belediyemizin ikramı. Yakın zamanda ihtiyaç duyabilecek misafirlere psikolog, pedagog, diyetisyen ve avukatlık gibi destekler de sağlanacak. Mescit ve emzirme odasının da bulunduğu Hanım Evi ilçemizdeki kadınlar için önemli bir mekan" dedi.

Hanım Evi'ni ziyaret eden misafirler böyle bir mekanın açılışından memnun olduklarını dile getirirken, Başkan Elif Köse'nin kendilerini düşündükleri ve böyle bir hizmeti Safranbolu'ya kazandırdığı için Köse'ye teşekkür ettiler. - KARABÜK