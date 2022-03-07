'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş mahkemede konuştu: Can güvenliğim yok özel görüntülerim sızdırıldı - Son Dakika

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İstanbul'da geçtiğimiz yıl kasım ayında organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan ve elebaşı olduğu gerekçesiyle aynı davadan 28 yıl hapis cezasıyla yargılanan Güniz Akkuş'un mahkemede verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ SAVURDULAR

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre sosyal medya üzerinden videolar yayınlayıp birbirlerine savaş açan ve ölüm tehditleri yağdıran iki grup arasındaki davayaGüniz Akkuş'un sözleri damga vurdu.

4 İSİM HAKKINDA DAVA AÇILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile içlerinde hanımağa lakaplı olarak bilinen, polislikten atılan ve 'hanımağa' olarak Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 isme dava açıldı. Savcılık iddianamesinde şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara yer verdi.

"GÖRÜNTÜLERİMİ PARA KARŞILIĞI SATMIŞLAR"

Dava kapsamında ifadeleri alınan sanıklardan Güniz Akkuş özel görüntüleri ile şantaja uğradığını belirterek, "Şoförlüğümü yapan Fırat Ş. isimli şahıs, erkek arkadaşım ile mesajlarımı, ona attığım özel görüntüleri kendi telefonuna atarak bunu para karşılığı Sedat Peker'e ve adamlarına satmış. Sedat Peker de bu görüntüleri kullanarak Youtube da adamlarına paylaşımlar yaptırdı ve beni sürekli ölümle tehdit etmeye başladı, ben de devlet büyüklerini konuya dikkat çekmek amacıyla sosyal medya üzerinde paylaşım yaptım" dedi.

Kaynak: Sabah







