"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Yavuz gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDAT PEKER'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Güniz Akkuş 2 yıl önce bir video çekerek Sedat Peker'i açıkça tehdit edip, "Bana bak Sedat Peker! Sana on gün süre veriyorum. On gün sonra bir gece ansızın ziyaretine gelirim. Ziyaretine geldiğimde de sana bu biberonu, canın sıkılmasın diye emziğini ve çocuk bezini getiririm. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim" demişti.