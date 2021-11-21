Üye Girişi
"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı - Son Dakika

"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı

21.11.2021 17:54

İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz yakalandı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz tutuklandı. Akkuş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik "Sana on gün süre veriyorum. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim" tehdidiyle gündem olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Yavuz gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDAT PEKER'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Güniz Akkuş 2 yıl önce bir video çekerek Sedat Peker'i açıkça tehdit edip, "Bana bak Sedat Peker! Sana on gün süre veriyorum. On gün sonra bir gece ansızın ziyaretine gelirim. Ziyaretine geldiğimde de sana bu biberonu, canın sıkılmasın diye emziğini ve çocuk bezini getiririm. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim" demişti.

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sedat Peker, Kemal Yavuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor 17:55 50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu 17:52 Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor 15:01 Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül 11:49 Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak 10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor 09:17 Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor
Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı 09:12 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!

Son Dakika Haberleri
17:58 Evine misafirliğe gelen arkadaşları, cansız bedenini buldular
17:52 Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
17:51 Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu
17:36 Karamollaoğlu'ndan hükümete sözler: Bugünkü iktidar sahiplerine müteşekkiriz
17:34 Fenerbahçe taraftarının sevilen ismi Lugano, Aziz Yıldırım'la buluştu
17:12 Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi
16:59 İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi
16:54 Derbide sürpriz isimler! Dev kulüp gözlemcileri statta yer alacak
16:52 Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır
16:49 U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı
Evine misafirliğe gelen arkadaşları, cansız bedenini buldular Evine misafirliğe gelen arkadaşları, cansız bedenini buldular         
17:58
Su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti Su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti         
17:53
Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:52
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 18:04:30. #1.11#
SON DAKİKA: "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement