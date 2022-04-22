'HANIMAĞA'NIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

'HANIMAĞA'NIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

22.04.2022 12:21

ESENLER'de yapılan operasyonda yakalanan "Hanımağa" lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi.

ESENLER'de yapılan operasyonda yakalanan "Hanımağa" lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi. Operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da cinayetten cezaevine giren eşinin ardından Esenler'de uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddia edilen Pınar Dalkılıç'ın evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 13 suç kayıdı bulunan "Hanımağa" lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi. Esenler emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pınar Dalkılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dalkılıç'ın evine yapılan polis operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çok sayıda uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç bulunduğu görülüyor.

'HANIMAĞA'NIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
'HANIMAĞA'NIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
'HANIMAĞA'NIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
'HANIMAĞA'NIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
'HANIMAĞA'NIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

YORUMLAR
500
İstanbul'un 'Hanımağa'sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı! İstanbul'un 'Hanımağa'sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı! Batman'da bahçe ve depolarını PKK cephaneliğine çeviren 3 kişi tutuklandı Batman'da bahçe ve depolarını PKK cephaneliğine çeviren 3 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'HANIMAĞA'NIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:26 İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Tuvalete gidiyorum dedi, lüks otomobili çaldı
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:39:47. #1.12#
SON DAKİKA: 'HANIMAĞA'NIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement