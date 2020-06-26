Hanımağa'nın yönetici olduğu binada asansörün ana kart ve motor sürücüleri çalındı (2) - Son Dakika

MERDİVENLERİ GÜÇLÜKLE ÇIKIYOR
Apartmanın üçüncü katında yaşayan Taner ve Gülsüm Ayhan çifti de yaşanan olay nedeniyle mağdur oldu. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürümekte güçlük çeken Taner Ayhan, "Bacağım kırıldığı için 3-4 ay evden dışarı çıkamadım. Ameliyat oldum, hastaneye kontrollerim için bile gidemedim. Asansör olsaydı belki gidebilirdim. Birinci kattan ikinci kata çıkıncaya kadar bile çok canım yanıyor ve yoruluyorum. Yardım istiyoruz. Evimden güçlükle çıkabiliyorum. Oğlum ya da eşimin desteğiyle merdivenlerden inip çıkabiliyorum. Eşim, pazar alışverişinde aldığı şeyleri yukarıya taşırken çok zorlanıyor. Asansör kapatılınca, herkes mağdur oldu" dedi.
Deniz TOKAT/DENİZLİ,