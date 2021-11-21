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'HANIMAĞA' YAKALANDI - Son Dakika

'HANIMAĞA' YAKALANDI

21.11.2021 17:50

İSTANBUL'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve Mustafa Kemal Y. yakalandı.

İSTANBUL'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve Mustafa Kemal Y. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi. Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

'HANIMAĞA' YAKALANDI
'HANIMAĞA' YAKALANDI
'HANIMAĞA' YAKALANDI
'HANIMAĞA' YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'HANIMAĞA' YAKALANDI - Son Dakika


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