Can Gürzap'ın yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) tarafından sahnelenen "Hanımefendinin Ziyareti" oyununun galası yapıldı.

Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'deki gala gösterimi öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Gürzap, 2 saat 15 dakika süren 2 perdelik oyunun bugüne kadar 26 kez sahnelendiğini söyledi.

Oyunda hem yönetmen hem de oyuncu olarak çok mutlu olduğunu ifade eden Gürzap, "Çok iyi bir kadroyla çalıştık, uzun bir çalışmaydı ve çok iyi netice aldık. Seyirciden gelen tepki de çok iyi, biletler çıkar çıkmaz bitiyor." şeklinde konuştu.

Gürzap, Friedrich Dürrenmatt'ın en sevdiği yazarlardan biri olduğunu, Dürrenmatt ile tanışmasının çok eski yıllara dayandığını, 1970'li yıllarda babası Reşit Gürzap ile birlikte yazarın "Duruşma Gecesi" adlı oyununu deneme yayını yapan televizyonda sahnelediklerini anlattı.

Oyunculuk, dekor ve kostümün sahneye doğru bir şekilde aktarılmasının önemine dikkati çeken Gürzap, "Bizim arkadaşlarımızın hepsi rollerine çok sahip çıktı ve sevdiler. Zor ama zevkli bir çalışma yaptık, yaklaşık 35-40 kişi oynuyor ve en küçük rolden en büyük role kadar hepsi büyük bir zevk ve şevkle çalıştılar, sonunda da iyi bir sonuç aldık." değerlendirmesini yaptı.

Tiyatronun severek yapılması gerektiğini vurgulayan Gürzap, "Bu iş aşk gerektiren bir iş. Birinci aşk bu olacak. Bu oyunuculuk, tiyatro, sanat aşkı başka bir şey, değerini bilmek, sevmek ve aşık olmak lazım." diye konuştu.

Gösterimin ardından sahneye gelen oyuncular, emeği geçenlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederek seyircileri selamladı.

Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı Can Gürzap'ın yönettiği gösteride, dekor tasarımını Behlüldane Tor, kostüm tasarımını Medina Yavuz Almaç, yönetmen yardımcılığını ise Mutlu Güney'in üstleniyor.

Oyunda, Avrupa'nın kalbinde ekonomik sıkıntı çeken bir kasabaya, yıllar önce orayı terk etmiş olan bir milyoner kadının gelmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor.