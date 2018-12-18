Hanımeli Pazarı İlk Günden Yoğun İlgi Gördü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hanımların el emeklerini kazanca dönüştürebileceği ve ev ekonomisine katkı sağlayabileceği "Hanımeli Pazarı' hizmet vermeye başladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hanımların el emeklerini kazanca dönüştürebileceği ve ev ekonomisine katkı sağlayabileceği "Hanımeli Pazarı' hizmet vermeye başladı.



Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın hanımlara yönelik vizyon projelerinden birisi olan "Hanımeli Pazarı" faaliyete geçerek hizmet vermeye başladı. Kapalı pazaryerinde tuhafiye ve sebze pazarının orta bölümünde hayata geçirilen proje daha ilk gününde Bozüyüklüler tarafından yoğun ilgi gördü. Daha önce "Hanımeli Pazarı"nda yer almak isteyen hanımların AK Masa birimine başvurmaları istenmiş ve pazarda tezgah açmak isteyenlerin yer ve gün talepleri AK Masa birimi tarafından alınmıştı. Gelen talepler doğrultusunda pazar alanında yer tahsisi yapılan hanımlar satışlara bu gün başladı. Birbirinden dikkat çekici el işi ürünlerinin satışa sunulduğu tezgahlar ise hanımların akınına uğradı. Bundan böyle her hafta Salı ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarıyla birlikte "Hanımeli Pazarı" da kurulacak ve hanımlar emeklerini ortaya koyarak ürettiği el işi ürünleri satabilecekler.



İlçenin kültür ve sanatını, folklorünü oluşturan unsurlarının satışa sunulacağı "Hanımeli Pazar"ı projesinin kadınlara güç, ilçeye de renk katması bekleniyor. - BİLECİK

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