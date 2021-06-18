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'Hanımeli Pazarı' kadınlara gelir kapısı oldu - Son Dakika

'Hanımeli Pazarı' kadınlara gelir kapısı oldu

18.06.2021 12:39
'Hanımeli Pazarı' kadınlara gelir kapısı oldu, System.String[]

Kırıkkale'de kadınların emeklerini değerlendirmeleri için hizmete sunulan Hanımeli Pazarı, el işi ve yöresel ürünleri vatandaşlar ile bir araya getiriyor.

Kırıkkale'de kadınların emeklerini değerlendirmeleri için hizmete sunulan Hanımeli Pazarı, el işi ve yöresel ürünleri vatandaşlar ile bir araya getiriyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilecekleri bir mekan olarak hazırlanan 'Hanımeli Pazarı' ilgi görüyor. Kırıkkale Belediyesi himayesinde Şehir Parkında kurulan pazar, ev kadınlarına kazanç kapısı oldu.

El emeği ürünlerin yer aldığı pazarda kadınlar, yaptıkları örgü, çocuk elbiseleri, takı, süs eşyaları, iğne oyası, dantelin yanı sıra yöresel yiyecekleri, kışlık kurutmalık gibi ürünlerin satışını gerçekleştirerek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Cuma ve cumartesi günleri kurulan alanda kadınlar, kendileri için özel olarak oluşturulan stantlarda satışlarını yapıyor. Farklı bir konsept ile Kırıkkaleliler ile buluşan pazarda, korona virüs kuralları da titizlikle uygulanıyor.

Kırıkkale Belediyesi Hanımeli Pazarı Sorumlusu Reyhane Ercan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada pazarın kadınlara gelir kapısı olduğunu söyledi. Ercan, "Burası Kırıkkale Belediyesinin ev kadınlarına tahsis ettiği bir yer. Kadınlar burada ücretsiz olarak kurulan stantlarda el emeği ile yapılan ve kendi ürettikleri ürünleri burada satışa sunuyor. Burada elde edilen gelirler kadınların kendilerinde kullanılıyor. Burada bulunanların hepsi Kırıkkaleli kadınlar. Başkanımız Mehmet Saygılı'nın en önem verdiği şeylerden biri zaten kadının üretmesi. O yüzden burayı kurdu zaten. 'Ne yaparsanız yapın, üretin. Her zaman arkanızdayım' diyor bize. Burası biz ev kadınları için çok önemli. Bulunmaz bir nimet aslında. Burası bizim dükkanımız, iş yerimiz, ailemiz. Bizler için çok iyi oldu" dedi.

"Kadınları ekonomik olarak daha da güçlendirmek istiyoruz"

Burada gönül rahatlığı ile satışlarına devam ettiklerini kaydeden Reyhane Ercan, "Buraya gelen herkes tebrik de takdir ediyor. Kırıkkaleli kadınlar uzun bir süredir böyle bir şeye hasret. Kendi ekonomik özgürlükleri yok. Bizler Kırıkkaleli kadınları güçlendirmek istiyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı da bize böyle bir kolaylık sağladı. Kadınların ekonomik özgürlükleri olsun ve kimseye muhtaç olmasınlar. Hiçbir kadının derdi, sorunu kalmasın istiyoruz.

"Vatandaşlarımız buraya gelerek kadınlara destek olabilirler"

Hanımeli Pazarında bulunan ürünlerden de bahseden Ercan, "Ev kadınlarının yaptığı börek, çiğköfte, içli köfte, baklava gibi gıdaların yanı sıra ellerinde yaptıkları takılar, tel kırmalar, amigurumi bebekler, el işlemesi havlular, patikler gibi pek çok el emeği ürünümüz mevcut. Bir tane standımızda da orada da organik süt, tavuk, tereyağı, yumurta gibi ürünler mevcut. Her türlü ihtiyacı burada bulabiliyorlar. Buraya gelerek kadınlara maddi ve manevi olarak destek sağlayabilirler" diye konuştu.

"Buranın sayesinde kazanabiliyoruz"

Kendilerine burayı tahsis eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkürlerini ileten pazarda satış yapanlardan Handan Keleş ise şunları dile getirdi:

"Böyle bir yer olmasaydı bizim bu satışları yapma imkanımız kesinlikle olmazdı. Burayı bize sunduğu için belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok iyi oldu biz ev kadınları için. Buranın sayesinde kazanabiliyoruz. En azından çocuklarımızın ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Ev ekonomisine katkı oluyor. İnşallah bura gibi yerler çoğalır. İlgi ve alaka da çok güzel. İlerleyen dönemde daha çok satış yapacağımıza inanıyoruz" dedi. - KIRIKKALE

'Hanımeli Pazarı' kadınlara gelir kapısı oldu
'Hanımeli Pazarı' kadınlara gelir kapısı oldu
'Hanımeli Pazarı' kadınlara gelir kapısı oldu
'Hanımeli Pazarı' kadınlara gelir kapısı oldu
'Hanımeli Pazarı' kadınlara gelir kapısı oldu
'Hanımeli Pazarı' kadınlara gelir kapısı oldu
'Hanımeli Pazarı' kadınlara gelir kapısı oldu
'Hanımeli Pazarı' kadınlara gelir kapısı oldu

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Cumartesi, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Hanımeli Pazarı' kadınlara gelir kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi


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