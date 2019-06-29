Hanımeli Sokak'ta yaz neşesi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın kadınlara sözü olan Hanımeli Sokak, açıldığı günden bu yana bünyesinde bulunan renklerle vatandaşların uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın kadınlara sözü olan Hanımeli Sokak, açıldığı günden bu yana bünyesinde bulunan renklerle vatandaşların uğrak noktası olmaya devam ediyor.



Tepebaşı Belediyesi'nin, kadınların el emeklerini değerlendirmelerine imkan sağlamak üzere açtığı Hanımeli Sokak, el işi ürünleri ve ekolojik gıdaları haftanın 7 günü vatandaşlar ile buluşturuyor. Sokakta haftanın her günü farklı bir konsept Eskişehirlilerin beğenisine sunuluyor. Pazartesi - Bireysel (El Sanatları), Salı - Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri (El Ürünleri Sergisi), Çarşamba - MAYA Derneği (El Ürünleri Sergisi), Perşembe - Esked-Der (El Ürünleri Sergisi), Cuma - Esked-Der (El Ürünleri Sergisi) ve yöresel ürünler, Cumartesi-Bireyseller Sanatçılar (Sanat Atölyeleri, Ressamlar ve Antika Ürünler) ve Pazar - Ekolojik Pazar stantları Hanımeli Sokak'ta Eskişehirlileri bekliyor. Hanımeli Sokak'ta satış yapan kadınlar da stantlardan alışveriş yapan vatandaşlar da hizmetten memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür ediyor.



"Burada kadınlarımız, el emeklerinin karşılığını alıyor"



Başkan Ataç da Hanımeli Sokak hakkındaki değerlendirmesinde, "Kadınlarımıza sözünü vermemizin ardından kısa süre içerisinde hizmete sunduğumuz Hanımeli Sokak, Mart 2016'dan bu yana kentimize farklı bir renk katıyor. Burada kadınlarımız, el emeklerinin karşılığını alırken; vatandaşlarımıza da farklı bir atmosfer sunuyoruz. Ayrıca ekolojik ürünler ile buluşan vatandaşlarımız da sağlanan hizmetten memnun durumda. Aldığımız geri dönüşlerden ve yoğun ilgiden anlıyoruz ki Hanımeli Sokak, Eskişehirliler tarafından oldukça sevildi. Hatta kentimize şehir dışından gelen konuklarımızın da uğrak noktalarından bir tanesi olmayı başardı. Kadınlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğimi belirtmek isterim. Bu güzel mekanı boş bırakmayan tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Hanımeli Sokak, İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunuyor ve haftanın 7 günü saat 19.00'a kadar misafirlerini ağırlıyor. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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