Hanımeli Sokak'ta yılbaşı yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hanımeli Sokak'ta yılbaşı yoğunluğu - Son Dakika

Hanımeli Sokak'ta yılbaşı yoğunluğu

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, ev sahipliği yaptığı birbirinden renkli stantlar ile vatandaşların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Hanımeli Sokak'ta yılbaşı yoğunluğu, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, ev sahipliği yaptığı birbirinden renkli stantlar ile vatandaşların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Eskişehirliler, yılbaşı hediyeleri için de kadınların el emeği olan ürünlerini tercih ediyor.


Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, hizmete açıldığı günden bu yana Eskişehirlilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.


Eskişehir'in simgelerinden biri olmayı başaran sokakta, kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satışa sundukları stantlar Eskişehirlilerin beğenisini topluyor. Yaklaşan yılbaşı ile birlikte de Hanımeli Sokak'ta yer alan el emeği hediyelik eşyalar, vatandaşlardan yoğun talep görüyor.


Sokakta ürünlerini sergileyen Belde Evi kursiyerleri, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade ederek, "Yılbaşı dolayısıyla Hanımeli Sokağımız gayet hareketli durumda. Yılbaşı süsleri özellikle ilgi çekiyor, sokağımızı çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor. Satışlarımızdan da son derece memnunuz. Her çeşit ürünü burada bulmak mümkün. Yılbaşı süsleri, şapkalar, örgüler, keçe çantalar, takılar özellikle beğeniliyor. Eskişehirliler buyursunlar gelsinler. Gençlere de hitap eden çok güzel el yapımı ürünlerimiz var. Yeni yıl hediyelerini, el ürünlerinin satıldığı sokağımızdan alabilirler. Bizlere bu imkanı sağlayan Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz" diyerek, Eskişehirlileri Hanımeli Sokak'a davet ediyor.


Hanımeli Sokak'ı ziyaret ederek alışveriş yapan Eskişehirliler de söz konusu mekandan dolayı memnuniyetini ifade ediyor. Yakınları için yeni yıl hediyelerini Hanımeli Sokak'tan alan vatandaşlar, "Hanımeli Sokak'ı çok beğeniyoruz. Hem el emeği ve özel ürünlerden güzel hediyeler bulabiliyoruz hem de ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlara destek oluyoruz. Güzel ve huzurlu bir yer, harika ürünler var. Gezmenin çok keyifli olduğu bu mekan için Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:08 Kaynak: İHA
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