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Hanımlar Lokali üyeleri maharetlerini sergiledi

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri, yıl sonu sergisinde maharetlerini sergiledi.

Hanımlar Lokali üyeleri maharetlerini sergiledi, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri, yıl sonu sergisinde maharetlerini sergiledi.

Hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri Başkentlilerin beğenisine sunan Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri,

katıldıkları kurslar sonrası maharetlerini yıl sonu sergisiyle taçlandırdı. Lokal üyelerinin 6 ay boyunca üç ayrı branşta aldıkları eğitimle ürettikleri ürünler Başkentlilerden de tam not aldı. Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan el sanatları yıl sonu sergisinde ahşap boyama, amigurumi (örgü bebek) ve ham kutu süsleme sanatı kurslarına katılan 120 kursiyerin eserleri büyük beğeni topladı. - ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:22 Kaynak: İHA
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