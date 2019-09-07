Hanımlar lokali üyelerinin binbir çeşit ürünü görücüye çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk Hanımlar Lokali üyeleri, "Geleneksel El Sanatları Sergisi" düzenledi.



Binbir çeşit ürünün yer aldığı sergideki eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Aralarında yağlı boya, amigurumi, hazır giyim, kağıt rölyef, ahşap boyama, teraryum, iğne oyası, kurdele nakışı, takı tasarım, dantel anglez, el nakışı, yemeni transferi ve tel kırma ürünlerden oluşan 600'den fazla eser Çubuk Hanımlar Lokali'nde sergilendi.



Yıl içerisinde hem boş zamanlarını değerlendiren hem de yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlayan kursiyerler, el emeği göz nuru eserleri ile göz doldurdu. - ANKARA