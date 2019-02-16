Son Dakika Haberleri: Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisi 8 Mart'ta Açılıyor

Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisi 8 Mart'ta Açılıyor

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çevre düzenlemeleri devam eden Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisi 8 Mart'ta açılacak.

Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisi 8 Mart'ta Açılıyor, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çevre düzenlemeleri devam eden Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisi 8 Mart'ta açılacak.

Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın 2014 yılında söz verdiği alanın çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından 8 Mart'ta hizmete gireceğini belirtti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın, "2014 yılında hemşehrilerimize sözümüz olan Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisimizin çevre düzenlemesine devam ediyoruz. İlçemizin her noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde tesisimizi kullanıma açıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Allah'a şükür alnımızın akıyla 10 yıllık dönemimizde söz verdiklerimizin fazlasını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:03 Kaynak: İHA

Muzaffer Yalçın, Bilecik, Pazaryeri, 8 Mart, Yaşam
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