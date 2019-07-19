Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi
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Bursa'nn Orhangazi ilçesinde hanımlar, Diş Hekimi Asiye Şen, Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Gönültaş tarafından verilen seminerde sağlıklı beslenme ve cilt bakımı hakkında bilgiler aldı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
'nn Orhangazi
ilçesinde hanımlar, Diş Hekimi Asiye Şen, Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Gönültaş tarafından verilen seminerde sağlıklı beslenme ve cilt bakımı hakkında bilgiler aldı.
Seminer Orhangazi Hanımlar Lokali'nde düzenlendi. Seminerde Diş Hekimi Asiye Şen ağız ve diş bakımı, korunması, tıbbi diş hastalıkları uygulamaları, çocuklarda diş tedavileri hakkında bilgi verdi. Doğru ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Gönültaş, sağlıklı kilo kontrolü hakkında tavsiyelerde bulundu. Estetisyen Fulden Uras
ise cilt bakımı hakkında bilgiler verdi. - BURSA
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