Hanımların el emekleri satışa çıkıyor

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan hanım lokallerinde kursiyerlerin kendi emekleri ile yaptığı birbirinden güzel ürünleri satmalarına fırsat tanıyor. Yunus Emre Millet Çarşısı'nda yer alacak satış ofisinde takı, el sanatları, örgü, ahşap alıcıların beğenisine sunulacak.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan hanım lokallerinde eğitim alan kursiyerlerin yaptığı ürünler, Yunus Emre Millet Çarşısı'nda satışa sunulacak. Yunus Emre Millet Çarşısı 2. katında oluşturulan ofisi İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Meclis Üyesi Mehmet Ersoy, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Daire Müdürleri ile ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediyelerimizde hanımlarımızın el emeği göz nuru yaptığı ürünler için satış ofisi yapıyoruz. Burada hanımlarımız el emeklerini satarak ekonomilerine katkı sağlayacak. Ayrıca Muradiye Aile Yaşam Merkezi'nde bulunan özel çocuklarımızın hazırladığı eserler de burada olacak. Çalışmalar tamamlandığında bu alan vatandaşların hizmetinde olacak" dedi. - MANİSA