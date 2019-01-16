Hanlar ve Beyler"E Kazakistan'dan Ödül Geldi

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılan kültür ve tarih merkezi proje yarışmasını, Türk mimar Mehmet Hilmi Şahin'in hazırladığı proje kazandı.

BEKİR BEKTAŞ - Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılan kültür ve tarih merkezi proje yarışmasını, Türk mimar Mehmet Hilmi Şahin'in hazırladığı proje kazandı.



Türkistan şehrinde inşa edilecek 15 kamu binası için düzenlenen "Türkistan Mimarlık Ödülleri Uluslararası Mimari Proje Yarışması"nda, mimar Şahin'in Türk tarih ve kültüründen sembollere yer vererek hazırladığı proje hayata geçirilecek.



Mehmet Hilmi Şahin, 5 ana kategori ve 15 alt dalda açılan yarışmanın uluslararası katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, kendisinin yarışmaya "Hanlar ve Beyler Kültür ve Tarih Merkezi" dalında katıldığını ifade etti.



Yarışmada ödül alan projenin hayata geçirileceğini kaydeden Şahin, projede Türk kültür ve tarihinden iz ve sembollere yer verdiklerini anlattı.



Mimar Şahin, şöyle konuştu:



"Ana formunda Türk kültüründe önemli bir yer edinmiş olan Kazak çadırı modernize edilerek kullanıldı. Bina üzerindeki seyir terasında yine kültürümüzde önemli bir yeri olan ok heykeli yerleştirildi. Aynı bölümde Hoca Ahmed Yesevi Türbesi yönünü boş bırakacak şekilde Türk atalarından 3'ünü de koyduk. Böylece 4'üncü yönde bilgeliği temsilen Hoca Ahmed Tesevi Türbesi yer alırken, 3 Türk atasıyla adalet, hükümdarlık ve hakimiyet sembolize edildi."



Bina tasarımında 8 köşeli Selçuklu yıldızı, Dede Korkut heykeli ve Kazak çadırı motiflerine de yer verildiğini belirten Şahin, "Yapının ana fonksiyonları belirlenirken de Türk tarih ve kültürünün tanıtılmasında teknolojiden faydalanmak amaçlanarak, müze, konferans salonu, sergi, Ar-Ge merkezi gibi fonksiyonların yanında panoramik sergi de planlandı." dedi.



"Bir Türk mimar olarak kazandığım için çok mutluyum"



Daha önce Bolu Belediyesince düzenlenen Uluslararası Köroğlu Heykeli, Kaide Binası ve Anıt Parkı Mimari Proje Yarışması'nda da ekip olarak birincilik elde ettiklerini belirten Mehmet Hilmi Şahin, "Türk tarihinin ve kültürünün vurgulandığı büyük bir uluslararası yarışmayı, bir Türk mimar olarak kazandığım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



Tarih boyunca devletsiz kalmamış bir milletin tarih ve kültürünü zengin bulmamanın ve böyle bir kaynaktan bir mimar olarak beslenmemenin mümkün olmadığını vurgulayan Şahin, "Bu projede Türkistan'dan Balkanlar'a çokça eserde kullanılmış '8 köşeli yıldız', tüm Türk dünyasını birleştiren 'Selçuklu güneşi', Kazak kültürel mirasının önemli bir parçası olan 'Kazak çadırı' ve çeşitli Türk motifleri gibi Türk dünyasının farklı boylarından öğeler modernize edilerek kullanıldı. Tasarımda sadece Orta Asya değil, Selçuklu ve Osmanlı dönemini de kapsayan geniş bir dönemden ilham alındı. Dilerim ki bu değer ve motiflerden esinleneceğim başka projelerim de olur." diye konuştu.



Mimar Şahin, dünyanın farklı noktalarında da değerleri ve hikayesi olan, yeni teknik ve yapı malzemelerini kullanabileceği özgün projelere imza atmayı hedeflediğini de söyledi.



Şahin, ödül töreninin mart ayından önce düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

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