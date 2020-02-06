HANN Sahne martta Kanyon'da seyircilerin karşısına çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat HANN Sahne martta Kanyon'da seyircilerin karşısına çıkacak - Son Dakika

HANN Sahne martta Kanyon'da seyircilerin karşısına çıkacak

16 dakika önce

HANN Medya'nın yeni sahne sanatları deneyim alanı olan "HANN Sahne" 16 Mart'tan itibaren Kanyon'da seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

HANN Sahne martta Kanyon'da seyircilerin karşısına çıkacak, System.String[]

HANN Medya'nın yeni sahne sanatları deneyim alanı olan "HANN Sahne" 16 Mart'tan itibaren Kanyon'da seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

"HANN Sahne", 16 oyundan oluşan "Tiyatro Aşkına" özel seçkisinin yanı sıra dansseverler için de içeriklere yer verecek.

Tiyatro, dans, müzik, eğitim başlıkları altında geniş bir kitleye hitap etmeye hazırlanan "HANN Sahne", tiyatro içerikleri konusunda TOY ile iş birliği yapacak.

HANN Sahne'nin kurucularından Gökhan Mutlay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Performans Merkezi, komple bir deneyimdir, sadece sahne performansı veya oturulan koltuk değil, bir dışarı çıkma etkinliğidir. Ulaşımıyla, yemeğiyle, kahvesi, çayıyla, ortamın ısısı, alınan servisin kalitesi, samimiyeti ile bütünleşik bir deneyimdir. İzleyicinin ağzında, hafızasında kalan tattır. Biz 'Tiyatro Aşkına!' diyerek yola çıktık ve bu bizim sloganımız oldu. Kanyon gibi merkezi bir lokasyonda olmak ile sanatseverlerin tüm beklentilerini karşılayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Mutlay, HANN Sahne'nin sektörde duyulur duyulmaz büyük bir heyecan yarattığını söyleyerek, "Sahnemizde çok değerli tiyatro gruplarını ağırlayacağız. Tiyatroseverlerin beğeneceğine inandığımız çok güzel bir seçki hazırlıyoruz. On gün içinde programımızı duyuracağız ama bakışımız hep aynı olacak: Her zaman Tiyatro Aşkına!" diye konuştu.

Kanyon Genel Müdürü Tuncer Kınıklı da kültür sanat kurumlarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Mart ayı itibarıyla Kanyon'da hizmet vermeye başlayacak 'HANN Sahne' bizim de çok heyecanlandığımız projelerden biri. İnanıyoruz ki İstanbul'un kültür sanat yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak." ifadelerini kullandı.

Haftanın 7 günü hizmet vermesi planlanan sahnenin detaylı programı, daha sonra açıklanacak.

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:10 Kaynak: AA
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