Hanne ve Yağmur'un oyun arkadaşı yavru kediler - Son Dakika

ERZURUM'un Narman ilçesinde 2 ay önce doğum yapan sokak kedisi 'Sultan'ın, 'Pamuk', 'Yaramaz', 'Şaşkın' ve 'Miniş' ismi verilen yavruları görenlerin ilgisini çekiyor. Kedilerin bakımını yapan ailenin 10 yaşındaki Hanne ve 8 yaşındaki Yaren isimli çocukları, kedilerle oynuyor.

Narman ilçesinde vatandaşların 'Sultan' ismini verdiği sokak kedisi 4 ay önce Camii Kebir Mahallesi'ndeki Vahdettin Altunok'un evine geldi. 2 ay önce burada doğum yapan Sultan'ın 4 yavrusu oldu. Altunok ailesinin büyük ilgi gösterdiği ve Pamuk, Yaramaz, Şaşkın ve Miniş ismini verdiği yavru kediler, ailenin 10 yaşındaki Hanne ve 8 yaşındaki Yaren isimli çocuklarıyla oyunlar oynamaya başladı. Hanne ve Yaren'in isteği üzerine yavrulara 3 katlı bir yuva yapıldı. Çocuklar, bir de eğlence parkuru yaparak, yavru kedileri gönüllerince eğlendirdi.

Yavru kedilerin kendi aralarındaki oyunları da ilgiyle izlendi. Birbirleriyle eğlenen kedilerin, diğer kedilere gösterdikleri refleksler de görenlere keyifli anlar yaşattı. Anne kedi Sultan'ın evin bahçesine girerek, mamalarını yemeğe çalışan yabancı kedilere gösterdiği tepki de dikkat çekti. Sokak kedilerinin Sultan'ı görünce yavaş adımlarla uzaklaşıp, kaçtıkları anlar ilginç görüntülere sahne oldu.