Hannibal karakterini canlandıran ünlü aktör Cadılar Bayramı'nı böyle kutladı - Son Dakika

' Ünlü 'Hannibal' karakterini canlandıran efsane İngiliz oyuncu Anthony Hopkins Cadılar Bayramı sebebiyle bayrama özel maske takıp piyano çaldı. O anları sosyal medyadan paylaşan Hopkins, 'Cadılar Bayramınız kutlu olsun' dedi.Anthony Hopkins'in (82) canlandırdığı Hannibal filmleri, dünya çapında gişe rekorları kırmış ve aktörün en tanınmış filmleri arasında yer almıştı. Hopkins'in filmde kullandığı maske ise yıllar içinde ikonik bir figür haline gelerek Cadılar Bayramı'nda kullanılmaya başlandı. Yaşı itibariyle evinde karantinada olan Hopkins, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için maske takarak piyano çaldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü aktörün takipçileri aktörün canlandırdığı Hannibal karakterine gönderme yaparak, 'Yine başkasının yüzünü mü takıyorsunuz' yorumunu yaptı.CADILAR BAYRAMI KUTLAMALARI

Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de çoğunlukla çocuklar tarafından kutlanan kökleri Britanya'da yaşayan Keltlere dayanan bir bayramdır. Çocukların korkunç kostüm giyip ve maske takıp kapı kapı dolaşarak şeker veya harçlık topladığı, yetişkinlerin ise maske ve kostümlerle parti yaptıkları bir bayramdır.

- Sönmez