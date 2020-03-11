Hannover 96 futbolcusu Timo Hübers, koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hannover 96 futbolcusu Timo Hübers, koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor

Hannover 96 futbolcusu Timo Hübers, koronavirüse yakalandı

6 saat önce

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Hannover 96'da forma giyen Timo Hübers'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Hannover 96 futbolcusu Timo Hübers, koronavirüse yakalandı, System.String[]

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Hannover 96'da forma giyen Timo Hübers'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Hübers'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve futbolcunun evinde karantinaya alındığı ifade edildi.


23 yaşındaki Hübers'e Hildesheim kentinde cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte koronavirüs bulaştığının varsayıldığı aktarıldı.

Hübers'in takım arkadaşlarıyla teması olmadığından, diğer futbolculara virüsün bulaştığının sanılmadığı ancak tüm oyuncuların ve teknik kadronun tedbiren testten geçirileceği vurgulandı.

Böylelikle Almanya'da ilk kez bir futbolcu yeni tip koronavirüse yaklanmış oldu.

Hannover, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:46 Kaynak: AA
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