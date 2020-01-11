Hannover'de Gaziantepli halıcılara büyük ilgi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarına katılan ve çoğunluğu Gaziantepli olan halı firmalarının stantlarını ziyaret etti.



Dünya halı sektörünün merakla beklediği Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı kapılarını açtı. Halı dünyasının baş kenti olan Gaziantep'ten 102 firmanın katıldığı fuarda, ilk gün Gaziantepli milletvekilleri ve oda başkanları Gaziantepli halıcıları yalnız bırakmayarak stantlarını ziyaret etti.



Ziyarette Türkiye Hannover Baş Konsolosu Banu Malaman ve Ticari Ateşe Nilüfer Sandallı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar'ın yanı sıra Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel ile GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ve GAHİB Yönetim Kurulu üyeleri fuarın birinci günü Gaziantepli halıcıları stantlarında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.



"Halı sektöründe gurur verici bir noktadayız"



Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar ziyaretler sonrasında bir değerlendirme yaparak Türkiye'nin halı sektöründe geldiği noktanın gurur verici olduğunu belirti. Genel Müdür Ağar, "Halı firmalarımızın stantlarını gezdiğimizde gördük ki Türk firmalarının ürünleri rakiplerinin gerisinde değil. Hatta gerek kalite gerekse de tasarım açısından rakiplerinden önde" dedi.



"Almanya önemli partner"



Genel Müdür Ağar, Ticaret Bakanlığı olarak dış ticarette önemli bir yeri bulunan Almanya'da 32 fuarın milli katılımını, 185 fuarın da bireysel katılımını desteklediklerini söyledi. Ağar, "Almanya en fazla ihracat yaptığımız ülke. Gerek ihracatımız gerekse de fuarcılık açısından son derece önemli bir ülke. Domotex de halı ve zemin kaplamalarında dünyanın en önemli fuarı. Bu nedenle Domotex'e 32 yıldır düzenli katılıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Alan bakımından birinciyiz"



Türk firmaların Domotex'e katılımının her yıl arttığına dikkat çeken Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Ağar, "Bu yıl Domotex'e 177 Türk firması toplamda 26 bin 700 metrekarelik bir alanla katılıyor. Alan bakımından ilk sırada Türkiye geliyor. Firma sayısı bakımından ise Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü ülkeyiz. Halı sektörümüzün geldiği nokta açısından gurur verici bir tablo. Tüm halı üretici ve ihracatçılarını kutluyorum" şeklinde açıklamada bulundu.



"Rakiplerimizin önündeyiz"



Ağar, şöyle devam etti, "Fuara katılan firmalarımızın stantlarını gezdiğimizde gördük ki Türk ürünleri rakiplerinin gerisinde değil. Hatta gerek kalitesi gerekse de tasarımları ile rakiplerimizin önündeyiz. Bunun böyle olması doğal. Çünkü ihracat rakamlarımız da bunu ortaya koymaktadır. İhracat rakamlarına bakılırsa dünyanın en büyük halı ihracatçısı ülkeyiz. 2019 yılında toplamda 2,3 milyar dolarlık halı ihracatı yaptık. Bu rakam Türk halıcılığının geldiği noktayı gösteriyor. En fazla ihracatımızı ABD, Suudi Arabistan, Irak ve Almanya'ya yapıyoruz. Halımız, kalitesi ile tasarımları ile artık tüm dünyada kabul görüyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden olan ABD'ye 600 milyon dolarlık halı ihracatı yapıyoruz. Bu önemli bir başarıdır. Bunun daha da artacağına inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP