Hannover Havalimanı'nda Uçuşlar Askıya Alındı
55 dakika önce
Almanya'da Hannover Havalimanı'nda bir sürücünün aracını piste sürmesi nedeniyle uçuşlar askıya alındı.
Almanya
'da Hannover
Havalimanı'nda bir sürücünün aracını piste sürmesi nedeniyle uçuşlar askıya alındı.
Almanya'da Hannover Havalimanı'nda bir sürücünün aracını uçakların bulunduğu piste sürmesinin ardından uçuşların askıya alındığı açıklandı. Hannover polisi aracın sürücüsünün gözaltına alındığını aktardı. Aracın ise bomba imha uzmanları tarafından incelendiğini belirtti. - BERLİN
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:50 Kaynak: İHA
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