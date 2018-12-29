Son Dakika Haberleri: Hannover Havalimanı'nda Uçuşlar Askıya Alındı

Hannover Havalimanı'nda Uçuşlar Askıya Alındı

55 dakika önce

Almanya'da Hannover Havalimanı'nda bir sürücünün aracını piste sürmesi nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

Hannover Havalimanı'nda Uçuşlar Askıya Alındı, System.String[]
Almanya'da Hannover Havalimanı'nda bir sürücünün aracını piste sürmesi nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

Almanya'da Hannover Havalimanı'nda bir sürücünün aracını uçakların bulunduğu piste sürmesinin ardından uçuşların askıya alındığı açıklandı. Hannover polisi aracın sürücüsünün gözaltına alındığını aktardı. Aracın ise bomba imha uzmanları tarafından incelendiğini belirtti. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:50 Kaynak: İHA

Almanya, Hannover, 3. Sayfa
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