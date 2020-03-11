Hannover'lı futbolcu koronavirüse yakalandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Hannover'lı futbolcu koronavirüse yakalandı! - Son Dakika Spor

Hannover'lı futbolcu koronavirüse yakalandı!

6 saat önce

Almanya 2. Lig ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen savunma oyuncusu Timo Hübers'in, koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Hannover'lı futbolcu koronavirüse yakalandı!, System.String[]

Almanya 2. Lig ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen savunma oyuncusu Timo Hübers'in, koronavirüse yakalandığı açıklandı.


Hannover 96 forması giyen Alman savunmacı Timo Hübers'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcunun, cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte arkadaşının bu virüse yakalandığını öğrenince teste girdiği ve sonuçların pozitif olduğu belirtildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre oyuncunun karantinaya alındığı ve tüm takım ile teknik heyetin de testten geçtiği ifade edildi. - İSTANBUL

Hannover, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:31 Kaynak: İHA
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Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
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