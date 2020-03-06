Hannover Messe 2020, Temmuz ayına ertelendi - Son Dakika
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Hannover Messe 2020, Temmuz ayına ertelendi

6 saat önce

Deutsche Messe A.G, Almanya'nın Hannover şehrinde 20-24 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı Hannover Messe Fuarını 13-17 Temmuz 2020 tarihine erteleme kararı aldı.

Hannover Messe 2020, Temmuz ayına ertelendi, System.String[]

Deutsche Messe A.G, Almanya'nın Hannover şehrinde 20-24 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı Hannover Messe Fuarını 13-17 Temmuz 2020 tarihine erteleme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada söz konusu kararın son dönemde etkisi dünya genelinde artıran Koronavirüsün etkili olduğu belirtildi.


Almanya'nın Hannover kentinde 20-24 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan dünyanın lider uluslararası sanayi ve endüstriyel teknoloji fuarı Hannover Messe'nin yeni tarihleri 13 - 17 Temmuz 2020 oldu.


Fuar katılımcılarının, ziyaretçilerin, çalışanların ve halk sağlığının Deutsche Messe AG'nin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirten Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jochen Köckler şunları söyledi;


"Katılımcılarımıza inovasyonlarını sergilemeleri ve işbirliği sağlamaları için sunabileceğimiz en erken tarihin Temmuz ayı olması ve virüsün küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkisinin yılın ilk yarısıyla sınırlı kalacağına olan inancımız sebebiyle HANNOVER MESSE için belirlediğimiz yeni tarihlerin küresel ekonomiye önemli bir güç sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.


Deutsche Messe'nin fuar dışında yine Almanya'nın Hannover şehrinde yakın zamanda gerçekleştirecek olduğu Twenty2X ve Helal Expo Fuarları için de koronavirüs sebepli erteleme kararı alındı. - İSTANBUL

Hannover, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:59 Kaynak: İHA
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