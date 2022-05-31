Hannover Sanayi Fuarı "Endüstriyel Dönüşüm" Temasıyla Geri Döndü - Son Dakika
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Hannover Sanayi Fuarı "Endüstriyel Dönüşüm" Temasıyla Geri Döndü

31.05.2022 17:01
Hannover Sanayi Fuarı "Endüstriyel Dönüşüm" Temasıyla Geri Döndü

HANNOVER, 31 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Hannover Fuarı iki yıl aradan sonra yüz yüze etkinliklerine yeniden başladı.

HANNOVER, 31 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Hannover Fuarı iki yıl aradan sonra yüz yüze etkinliklerine yeniden başladı. Fuarın ana teması "Endüstriyel Dönüşüm" olarak belirlendi. Fuarda dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe odaklanılıyor.

Hannover Sanayi Fuarı

Almanya'nın Hannover kentindeki Hannover Fuarı'nda bir katılımcı (solda) bir ziyaretçiye ergonomik bir sandalyeyi tanıtıyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Hannover Sanayi Fuarı

Almanya'nın Hannover kentindeki Hannover Fuarı'nda bir mekanik kol bir ziyaretçi ile Tic-Tac-Toe oynuyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Hannover Sanayi Fuarı

Almanya'nın Hannover kentindeki Hannover Fuarı'nda bir ziyaretçi geridönüştürülmüş malzemeden yapılmış bir bisikleti inceliyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Hannover Sanayi Fuarı

Almanya'nın Hannover kentindeki Hannover Fuarı'nda bir hidrojen enerjili uçak görülüyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hannover Sanayi Fuarı 'Endüstriyel Dönüşüm' Temasıyla Geri Döndü - Son Dakika


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