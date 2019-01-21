Son Dakika Haberleri: Hannover Teknik Direktörünü Göndermeye Hazırlanıyor

Hannover Teknik Direktörünü Göndermeye Hazırlanıyor

33 dakika önce

Hannover yönetimi, takımın sahasında Werder Bremen'e 1-0 yenilmesinden sonra kriz toplantısı yaptığı öğrenildi.

Hannover Teknik Direktörünü Göndermeye Hazırlanıyor, System.String[]
Hannover yönetimi, takımın sahasında Werder Bremen'e 1-0 yenilmesinden sonra kriz toplantısı yaptığı öğrenildi.

Toplantıda 45 yaşındaki Teknik Direktör Breitenreiter'in görevde kalıp kalmamasının ele alındığı öğrenildi. Hannover bu sezon peş peşe kötü sonuçlar aldı.

18 hafta sonunda sadece 11 puan toplayabildi. Ligde sonuncu Nürnberg ile aynı puana sahip Hannover'in lig bilançosu oldukça başarısız. Sadece iki kez galip gelen takım, beş kez de berabere kaldı.

11 maçta yenilen Hannover, maç başına bir gol ortalaması bile yakalayamadı. 17 gol atan Hannover, rakiplerinden ise 36 gol yedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:50 

Werder Bremen, Hannover, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ricardo Quaresma, Beşiktaş'la Görüştü: Takımdan Ayrılmak İstiyorum Stuttgart Teknik Direktörü, Ozan'ı Beğendi: Bayern Münih Maçında Kadroda Olabilir

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu Boluspor, Galatasaray Maçı Öncesi Sait Karafırtınalar ile Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:23:41. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hannover Teknik Direktörünü Göndermeye Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]