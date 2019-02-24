Hanoi, Trump-Kim Zirvesi İçin Hazır
25 dakika önce
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat tarihlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında yapılacak ikinci zirve için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Vietnam
'ın başkenti Hanoi'de 27- 28 Şubat
tarihlerinde ABD
Başkanı Donald Trump
ve Kuzey Kore
Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında yapılacak ikinci zirve için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için geçtiğimiz Temmuz Singapur
'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de tekrar görüşecek. Şubat'ın 27 ve 28'inde gerçekleştirilecek zirvede karşılıklı ilerletilen ilişkiler gözden geçirilecek ve nükleer silahlardan arınma süreci görüşülecek.
ABD'nin kötü üne sahip olduğu Vietnam'da düzenlenen zirveyi takip edecek gazetecilerin 3 binden fazlasının başkente ulaştığı açıklandı. - HANOİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:45 Kaynak: İHA
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