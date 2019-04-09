Son Dakika Haberleri: Hanönü Belediye Başkanı Uçar, Mazbatasını Aldı

Hanönü Belediye Başkanı Uçar, Mazbatasını Aldı

14 dakika önce

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, mazbatasını alarak göreve başladı.

Hanönü Belediye Başkanı Uçar, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden belediye başkanı seçilen Uçar, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerde Hanönü halkı tarafından yeniden göreve layık görüldüğünü söyledi.

Resmen göreve başladıklarını belirten Uçar, "Bu süreçte belediye meclisi, il genel meclisi, muhtar olarak seçilen tüm yol arkadaşlarımıza başarılar diler, herkese teşekkür ederim." dedi.

Uçar, Belediye Meclisine seçilen yeni üyelerle cuma günü ilk toplantılarını gerçekleştireceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:58 Kaynak: AA

Serkan Uçar, Hanönü, Güncel
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