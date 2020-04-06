Hanönü Belediye Başkanı Uçar resmi kurumlar ile esnafa maske dağıttı - Son Dakika

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Hanönü Belediye Başkanı Uçar resmi kurumlar ile esnafa maske dağıttı
6 saat önce
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki resmi kurumlardaki memurlara ve ilçe esnafına maske dağıttı.
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki resmi kurumlardaki memurlara ve ilçe esnafına maske dağıttı.
Dağıtım esnasında sosyal mesafeyi de koruyan Uçar, maske dağıtımının devam edeceğini söyledi.
Uçar, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yaya yoğunluğunun yaşandığı caddeleri gezerek sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:34 Kaynak: AA
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