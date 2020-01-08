Hanönü belediye meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hanönü belediye meclis toplantısı yapıldı

6 saat önce

Hanönü Belediyesinin 2020 yılı ilk belediye meclis toplantısını yapıldı.

Hanönü belediye meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Hanönü Belediyesinin 2020 yılı ilk belediye meclis toplantısını yapıldı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, başkanlığında düzenlenen toplantıda, meclis tarafından alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Belediye hizmetlerini daha kaliteli şekilde yürütmek istediklerini dile getiren Uçar, "Belediye araç parkımıza bir mini ekskavatör alımı için çalışma yapılması yönünde yetki aldık. Meclis üyelerimize katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Serkan Uçar, Hanönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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