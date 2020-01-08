Hanönü belediye meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hanönü Belediyesinin 2020 yılı ilk belediye meclis toplantısını yapıldı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, başkanlığında düzenlenen toplantıda, meclis tarafından alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Belediye hizmetlerini daha kaliteli şekilde yürütmek istediklerini dile getiren Uçar, "Belediye araç parkımıza bir mini ekskavatör alımı için çalışma yapılması yönünde yetki aldık. Meclis üyelerimize katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.