Son Dakika Haberleri: Hanönü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Hanönü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hanönü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Hanönü Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Hanönü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Hanönü Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bugün toplanan belediye meclisinin açılışında, meclis üyelerinin oy birliğiyle hazırladığı metni, Belediye Başkanı Serkan Uçar gazetecilerle paylaştı.

Uçar, PKK terör örgütünün bir cinayet şebekesi olduğunu belirterek, örgütün kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşın hayatına kastettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele verdiğine işaret eden Uçar, "Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir." diye konuştu.

Uçar ve meclis üyeleri, açıklamanın ardından harekatta şehit olanlar için Fatiha suresini okuyarak dua etti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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