Hanönü Belediyesi Bin Bez Torba Dağıttı
1 saat önce
Hanönü Belediyesi plastik poşet kullanımını azaltmak için pazar yerinde üzerinde "sıfır atık" yazılı bin tane bez torba dağıttı.
Hanönü
Belediyesi plastik poşet kullanımını azaltmak için pazar yerinde üzerinde "sıfır atık" yazılı bin tane bez torba dağıttı.
Dağıtıma, Kaymakam Hasan Doğan
, Belediye Başkanı Serkan Uçar
da katıldı.
Belediye Başkanı Uçar, Türkiye
genelinde, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla başlatılan uygulamaya destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Bez torba alan esnaflardan Hüseyin Yılmaz
, yararlı bir uygulama olduğunu dile getirerek, "Bez torbaları kullanmak ve kullandırmaya teşvik etmek gerekiyor. Uygulamayı başarılı buldum." diye konuştu.
Pazarda köy ürünleri satan Emine Benli ise "Bez torba kullanımı doğanın temiz tutulması için önemli bir çalışma. Belediye ekiplerinden biz de bez torbalarımızı aldık. Üzerinde de mesajlar var. Sonuna kadar destekliyorum." ifadesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:02 Kaynak: AA
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