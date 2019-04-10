Son Dakika Haberleri: Hanönü Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Hanönü Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı

5 dakika önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Hanönü Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı, System.String[]
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Serkan Uçar başkanlığında hizmet binasında yapılan oturumda meclis üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

Meclis katipliği, belediye encümen, plan bütçe ve imar komisyon ve tarihi kentler birliği üyelerinin belirlendiği toplantı, faaliyet raporunun onaylanmasının ardından sona erdi.

Uçar, yeni belediye meclis üyeleriyle Hanönü için çalışıp büyük yatırımlara imza atacaklarına inandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçede Adaylar Mazbata Almayı Bekliyor "Canavar" Olarak Nitelendirilen Dev Kara Deliğin İlk Kez Fotoğrafı Çekildi Çalışanını Döverek Öldüren Vicdansız Patron Yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 16:57:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hanönü Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]