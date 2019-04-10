Hanönü Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.



Belediye Başkanı Serkan Uçar başkanlığında hizmet binasında yapılan oturumda meclis üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.



Meclis katipliği, belediye encümen, plan bütçe ve imar komisyon ve tarihi kentler birliği üyelerinin belirlendiği toplantı, faaliyet raporunun onaylanmasının ardından sona erdi.



Uçar, yeni belediye meclis üyeleriyle Hanönü için çalışıp büyük yatırımlara imza atacaklarına inandığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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