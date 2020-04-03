Hanönü Belediyesine çöp aracı hibe edildi - Son Dakika

Hanönü Belediyesine çöp aracı hibe edildi
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hanönü Belediyesine çöp aracı hibe edildiBelediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine, çöp aracının belediyenin ihtiyaçları arasında olduğunu söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hanönü Belediyesine çöp aracı hibe edildi
Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine, çöp aracının belediyenin ihtiyaçları arasında olduğunu söyledi.
Uçar, aracın hibe edilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:42 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı