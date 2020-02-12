Hanönü'de 8 bin 184 metreküp orman emvali açık artırma usulü satıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hanönü'de 8 bin 184 metreküp orman emvali açık artırma usulü satıldı - Son Dakika

Hanönü'de 8 bin 184 metreküp orman emvali açık artırma usulü satıldı

6 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 8 bin 184 metreküp orman emvali açık artırma usulüyle satıldı.

Hanönü'de 8 bin 184 metreküp orman emvali açık artırma usulü satıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 8 bin 184 metreküp orman emvali açık artırma usulüyle satıldı.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünce göknar, çam, kayın üretimlerinden oluşan orman emvalinin satışı yapıldı.

Hanönü Orman İşletme Müdürü Tuğrul Baduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılının ilk ihalesini yaptıklarını belirtti.

Açık artırma usulü yapılan ihaleye yoğun talep olduğunu ifade eden Baduroğlu, sarıçam, karaçam, kayın ve göknar orman emvallerinin bulunduğu 8 bin 184 metreküp orman emvalinin satışının yapıldığını söyledi.

İhalede özellikle kaliteli çam ve göknar emvallerine talebin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Baduroğlu, çam emvallerini alabilmek için kıyasıya rekabet yaşandığını, orman emvallerinin yüksek fiyatlardan alıcı bulduğunu kaydetti.

Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu, Hanönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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