Hanönü'de çeltik üreticilerine sertifikalı tohum dağıtıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çeltik Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere 3 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.
Hanönü Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl 1700 dekar alana çeltik ekiminin yapılacağını belirtti.
İlçede son yıllarda çeltik üretiminin arttığını belirten Eminoğlu, üreticinin daha kaliteli ürün almaları için il müdürlüklerince Çeltik Üretimi Geliştirme Projesi'nin uygulamaya konulduğunu söyledi.
Proje kapsamında üreticilere yüzde 50 hibe destekli sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldığını anlatan Eminoğlu, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını kaydetti.
Çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımı yapan Eminoğlu, tavsiyelerde de bulundu.