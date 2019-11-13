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Hanönü'de deprem ve yangın tatbikatı

7 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Hanönü'de deprem ve yangın tatbikatı, System.String[]

Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Senaryoya göre, okul bahçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Sınıflardaki yaralılar da itfaiye aracı merdiveniyle pencereden alındı.

Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere müdahale etti.

Tatbikat öncesi Hanönü Belediyesi itfaiye eri Emre Demir tarafından olası afet durumunda yapılması gerekenler, öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.

Okul müdürü Fatih Atlı, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek, "Öğrencilerimize deprem ve yangın esnasında yapılması gerekenleri uygulamalı şekilde göstermek amacıyla deprem ve yangın tatbikatı yaptık. Öğrencilerimiz de rollerini başarıyla yaptı." dedi.

Kastamonu, Hanönü, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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