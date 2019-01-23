Hanönü'de Ev Yangını
1 saat önce
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Bağdere köyü Çaylı
Mahallesi'nde Celal Kaya
'ya ait tek katlı ahşap evin bacası alev aldı.
Eve yayılan ve eşyaların zarar gördüğü yangına Hanönü Belediyesi İtfaiye
ekipleri müdahale etti.
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar
da olay yerine gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı, Kaya ailesine "geçmiş olsun" dileğini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:42 Kaynak: AA
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