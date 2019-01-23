Son Dakika Haberleri: Hanönü'de Ev Yangını

Hanönü'de Ev Yangını

1 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Hanönü'de Ev Yangını, System.String[]
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Bağdere köyü Çaylı Mahallesi'nde Celal Kaya'ya ait tek katlı ahşap evin bacası alev aldı.

Eve yayılan ve eşyaların zarar gördüğü yangına Hanönü Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar da olay yerine gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı, Kaya ailesine "geçmiş olsun" dileğini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Celal Kaya, Kastamonu, Hanönü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınından Kurtulan Türk Vatandaşlarının İsimleri Belli Oldu Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında 4 Türk Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Afrin'de Patlama! Ölü ve Yaralılar Var Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 12:01:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hanönü'de Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]