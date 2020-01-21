Hanönü'de forklift operatörlüğü kursuna 31 kişi katıldı - Son Dakika

Hanönü Halk Eğitim Merkezince açılan forklift kursu yoğun ilgi gördü.

Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Şükrü Özbek, AA muhabirine, ilçede yoğun talep üzerine forklift operatörü kursu açtıklarını söyledi.

Bir yıl üçüncü kez forklift operatörlüğü kursu açtıklarını bildiren Özbek, son açılan kursa 31 kursiyerin katıldığını aktardı.

Özbek, Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde forklift ile kaldırma, istifleme ve yükleme sınavları yapıldığını, sınavlarda başarılı olanların sertifika almaya hak kazandığını kaydetti.