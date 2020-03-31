Hanönü'de halk pazarı kapatıldı - Son Dakika

Hanönü'de halk pazarı kapatıldı
6 saat önce
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çarşamba günleri açılan halk pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici süreyle kapatıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çarşamba günleri açılan halk pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici süreyle kapatıldı.
Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında halk pazarının kapatıldığını söyledi.
Uçar, ilçe pazarına Boyabat, Taşköprü ve çevre ilçelerden gelecek esnafın mağdur olmaması için gelmemeleri gerektiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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