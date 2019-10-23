Hanönü'de halk toplantısı yapıldı
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Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili İbrahim Çenet başkanlığında halk toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:56 Kaynak: AA
Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili İbrahim Çenet başkanlığında halk toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda muhtarlar, kamu kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla yapılan toplantıda, ilk olarak geçen ay görüşülen konularla ilgili yapılan çalışmalar görüşüldü.
Toplantıda köy ve mahalle muhtarlarının ve vatandaşların talepleri alındı.
Kaymakam Çenet, taleplerin imkanlar doğrultusunda yerine getirileceğini söyledi.
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