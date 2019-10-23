Son Dakika Haberleri: Hanönü'de halk toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Hanönü'de halk toplantısı yapıldı

Hanönü'de halk toplantısı yapıldı

57 dakika önce

Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili İbrahim Çenet başkanlığında halk toplantısı yapıldı.

Hanönü'de halk toplantısı yapıldı, System.String[]

Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili İbrahim Çenet başkanlığında halk toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda muhtarlar, kamu kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla yapılan toplantıda, ilk olarak geçen ay görüşülen konularla ilgili yapılan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda köy ve mahalle muhtarlarının ve vatandaşların talepleri alındı.

Kaymakam Çenet, taleplerin imkanlar doğrultusunda yerine getirileceğini söyledi.

İbrahim Çenet, Taşköprü, Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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