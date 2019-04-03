Hanönü'de Hayvan Sayıları Belirlendi
1 saat önce
Hanönü Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki büyük ve küçükbaş hayvan sayıları güncellendi.
Hanönü
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki büyük ve küçükbaş hayvan sayıları güncellendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, af ve güncelleme çalışmalarının bitirildiğini söyledi.
Bu kapsamda 357 büyükbaş ve 39 küçükbaş hayvancılık işletmesiri yerinde ziyaret ettiklerini anlatan Eminoğlu, "Küpesi olmayan hayvanların küpeleri tamamlanmış ve işletmeler güncel hale getirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda ilçemizde 4 bin 450 sığır, 2 bin 404 koyun ve 672 keçi tespit edilmiştir." dedi.
Tespit ve güncelleme işlemleri sırasında şap, çiçek gibi herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmadığını belirten Eminoğlu, bir ay içerisinde aşılama çalışmalarının da tamamlanacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:24 Kaynak: AA
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