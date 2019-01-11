Son Dakika Haberleri: Hanönü'de Hırsızlık İddiası

Hanönü'de Hırsızlık İddiası

54 dakika önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir kişinin evinde hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Hanönü'de Hırsızlık İddiası, System.String[]
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir kişinin evinde hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

İlçenin Yenice köyünde yaşayan Şükrü Yılmaz, evinde hırsızlık yapıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şükrü Yılmaz, eşinin İstanbul'da, kendisinin de ilçe merkezinde olduğu bir gün evine girilerek 4 Reşat altını, 2 burma bilezik, bir çift küpe, 3 bin 100 dolar ve 6 bin lira parasının çalındığını iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:41 Kaynak: AA

Şükrü Yılmaz, Kastamonu, Hanönü, Güncel
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