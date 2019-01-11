Hanönü'de Hırsızlık İddiası
54 dakika önce
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir kişinin evinde hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesinde bir kişinin evinde hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
İlçenin Yenice
köyünde yaşayan Şükrü Yılmaz
, evinde hırsızlık yapıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu. Jandarma
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şükrü Yılmaz, eşinin İstanbul
'da, kendisinin de ilçe merkezinde olduğu bir gün evine girilerek 4 Reşat altını, 2 burma bilezik, bir çift küpe, 3 bin 100 dolar ve 6 bin lira parasının çalındığını iddia etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:41 Kaynak: AA
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