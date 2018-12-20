Hanönü'de İlçe Halk Toplantısı Yapıldı

Hanönü
kaymakamı Hasan Doğan
başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.
Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte vatandaşların sorunlarıyla ilgili istişarede bulunularak çözüm yolları tartışıldı.
Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı ve kişisel sıkıntılarıyla ilgili ellerinden geldiğince çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Serkan Uçar
, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Başçavuş Mehmet Ali Güngör
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar katıldı.