Son Dakika Haberleri: Hanönü'de İlçe Halk Toplantısı Yapıldı

Hanönü'de İlçe Halk Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Hanönü kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.

Hanönü'de İlçe Halk Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Hanönü kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.

Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte vatandaşların sorunlarıyla ilgili istişarede bulunularak çözüm yolları tartışıldı.

Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı ve kişisel sıkıntılarıyla ilgili ellerinden geldiğince çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Mehmet Ali Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:33 Kaynak: AA

Hasan Doğan, Hanönü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep

Bakan Albayrak, Ekonomik Sıkıntıdan Dolayı Hazine'ye Bağış Yapan 81 Vatandaşa Özel Bir Şilt Hediye Etti Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:15:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hanönü'de İlçe Halk Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]