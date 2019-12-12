Hanönü'de insan hakları kurul toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hanönü'de insan hakları kurul toplantısı yapıldı

6 saat önce

Hanönü Kaymakamı Aydın Göçer başkanlığında İlçe İnsan Hakları Kurulu toplandı.

Hanönü'de insan hakları kurul toplantısı yapıldı, System.String[]

Hanönü Kaymakamı Aydın Göçer başkanlığında İlçe İnsan Hakları Kurulu toplandı.

Kaymakamlıktaki toplantıda ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli komisyonların oluşturulmasına, tüm vatandaşlarda insan hakları bilincinin geliştirilmesi ve farkındalığın arttırılması için ilgili komisyonlarca gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Kaymakam Göçer yaptığı açıklamada, ilçe insan hakları kurullarının kuruluş, görev ve çalışma esasları hakkında yönetmelik gereğince toplumda ve kamu görevlerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, hak ihlallerine yol açan sosyal siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere kaymakamlık bünyesinde oluşturulduğunu söyledi.

Toplantıda Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri, İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme ve İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme olmak üzere 3 komisyon oluşturuldu.

Hanönü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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